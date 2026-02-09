La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2026. Il giovane talento turco, nato nel 2005, resta in bianconero e ora si trova tra i giocatori più pagati della rosa. La decisione arriva a pochi mesi dalla firma e conferma l’importanza che la società attribuisce al suo potenziale.

Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus, ufficializzato il 7 febbraio 2026, ha portato il talento turco classe 2005 tra i giocatori più remunerati della rosa bianconera. Il nuovo contratto lo lega al club fino al 30 giugno 2030 (con opzione per estendere fino al 2031) e rappresenta un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Yildiz dopo il rinnovo

Approfondimenti su Juventus Yildiz

Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa prima della partita contro la Lazio e non nasconde le preoccupazioni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Kenan Yildiz Makes Football Look Easy

Ultime notizie su Juventus Yildiz

Argomenti discussi: Infortunio Yildiz, come sta dopo Parma-Juve e quando torna a disposizione di Spalletti; Juventus, è ufficiale: Yildiz rinnova fino al 2030; Yildiz rinnova con la Juventus, ufficiale il prolungamento del contratto: c'è l'annuncio, quanto guadagna e la nuova scadenza; Kenan Yildiz rinnova con la Juventus fino al 2030.

Yildiz via per 120 milioni, choc Juve dopo il rinnovo: c’è l’annuncioEsplode una nuova bomba in casa Juventus: l’annuncio riguarda Kenan Yildiz e spaventa i tifosi della Vecchia Signora. calciomercato.it

Locatelli e Yildiz mortificati dopo Juve-Lazio: lo sfogo social e la reazione dei tifosiDopo il pareggio contro la Lazio, in casa Juventus restano sensazioni contrastanti. Sui social, Manuel Locatelli e Kenan Yildiz hanno condiviso il loro stato d’animo al termine della sfida, terminata ... msn.com

La dichiarazione d'amore di Yildiz per la Juventus e i suoi tifosi La stella di Kenan brillerà ancora e sarà la più luminosa Il messaggio completo nel primo commento x.com

Locatelli a DAZN prima di Juventus-Lazio: "Yildiz è la nostra stella, ecco cosa mi ha chiesto la proprietà" facebook