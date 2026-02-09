Juventus Thuram Siamo infastiditi giochiamo bene ma non basta

Questa sera la Juventus ha pareggiato in casa contro la Lazio di Sarri. I bianconeri hanno giocato bene, ma non sono riusciti a trovare il gol e il risultato è stato un pari che lascia delusione. Thuram ha detto che sono infastiditi, anche se sanno di aver fatto il massimo. La squadra si impegna, ma ancora non basta per ottenere i tre punti.

Una bella Juventus, ma non basta La Juventus pareggia in casa contro la Lazio di Sarri al termine dell'ennesima sfortunata prestazione in cui i bianconeri sono stati poco incisivi. Dopo un primo tempo passato all'attacco, un micidiale uno-due dei biancocelesti ha regalato il doppio vantaggio alla Lazio.

