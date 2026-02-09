Juventus Spalletti show con giornalista dopo la Lazio | Posso darti un bacio?

Dopo il pareggio a reti inviolate tra Juventus e Lazio, Luciano Spalletti si è lasciato andare a una battuta insolita con un giornalista. Mentre commentava la partita, il tecnico ha chiesto scherzosamente se potesse dargli un bacio, lasciando tutti sorpresi. Il suo modo diretto e un po’ provocatorio ha fatto parlare i presenti, mentre la partita si concludeva senza vincitori.

(Adnkronos) – Luciano Spalletti show dopo Juventus-Lazio. L'allenatore bianconero ha commentato, a modo suo, il pareggio per 2-2 dell'Allianz Arena contro i biancocelesti di Sarri, valido per la 24esima giornata di Serie A. In particolare, Spalletti ha parlato del contatto tra Mario Gila e Juan Cabal in area laziale nel corso del primo tempo, su cui i bianconeri chiedevano calcio di rigore, finendo per 'baciare' la giornalista di Dazn Federica Zille. "Contatto. Contatto, ti posso dare un bacio?", ha chiesto Spalletti all'intervistatrice, prima di baciarla sulla spalla, "Contatto, ho dato un bacio, è contatto", ha continuato provocando il sorriso di Zille.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dopo la recente partita tra Juventus e Napoli, terminata con una vittoria di 3-0 per i bianconeri, Luciano Spalletti ha mostrato il suo carattere deciso rispondendo duramente a un giornalista.

