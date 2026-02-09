La Juventus pareggia 2-2 con la Lazio di Sarri. La squadra di casa non riesce a trovare il ritmo giusto e si vede sfuggire la vittoria, nonostante i due gol segnati. Kalulu si distingue come il salvatore, mentre David appare poco incisivo e invisibile in campo. La partita si conclude con un risultato che lascia entrambe le squadre con l’amaro in bocca.

Juventus – Lazio 2-2 La Juventus pareggia in casa contro la Lazio di Sarri al termine dell’ennesima sfortunata prestazione in cui i bianconeri sono stati poco incisivi. Dopo un primo tempo passato all’attacco, un micidiale uno-due dei biancocelesti ha regalato il doppio vantaggio alla Lazio. Un errore di Locatelli sul L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Lazio 2-2, top e flop: Kalulu salvatore, David evanescente

Approfondimenti su Juventus Lazio

Nell'incontro tra Juventus e Lecce, si è evidenziato un risultato che ha suscitato diverse riflessioni: dopo un periodo positivo con quattro vittorie consecutive, i bianconeri hanno subito una battuta d'arresto in casa.

Nel confronto tra Juventus e Cagliari, alcune prestazioni si sono distinte come punti di forza o di debolezza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Juventus-Lazio 0-1 | La decide Visentin nel finale | #SerieAWomenscup

Ultime notizie su Juventus Lazio

Argomenti discussi: Juventus-Lazio 2-2, le pagelle: McKennie c'è sempre, bene Isaksen; Highlights Serie A: Juventus-Lazio 2-2: gli highlights Video; Juventus-Lazio 2-2, gol e highlights: Kalulu pareggia al 96'; Serie A | Juventus-Lazio | Il tabellino.

Juventus-Lazio 2-2, gol e highlights: Kalulu pareggia al 96'$ (u0015Lu000f??l§u001al§????u0005u0006????Os??s??3??A?? ?qF?u0010??| {?+?!?*9*u0004????0?9?u0013?zu0003?dau001fu0013 ??u0011?u0006 ??u0011u001a9?u0011u0002?>??u0004? u0004~?A?u?pN ?_?>??Lg??u00064u0 ... sport.sky.it

Juventus-Lazio 2-2, risultato finale della partita di Serie A: Kalulu e McKennie rispondono a Pedro e Isaksen, gli highlightsLa diretta di Juventus-Lazio di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato della partita. Juventus-Lazio di Serie A 2-2: il risultato finale, gol di Pedro, Isaksen, McKennie e Kalulu. Gli ... fanpage.it

La Juve ha perso due punti, Guida si è perso un rigore Il commento del direttore Guido Vaciago su Juventus-Lazio #Juventus #Lazio #Tuttosport x.com

Nel post partita di Juventus-Lazio è arrivato il commento di Luca Marelli sul contatto tra Gila e Cabal nel primo tempo, che non ha portato al calcio di rigore per i bianconeri. Un contatto che, a detta di Marelli, avrebbe dovuto portare al tiro dal dischetto per la sq facebook