Juventus | contatti con Schlager?

La Juventus sta accelerando sui rinforzi a centrocampo e avrebbe messo gli occhi su Xaver Schlager, giocatore a parametro zero. La società sta cercando di chiudere il prima possibile questa trattativa, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista della stagione 2026. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi concreti.

La Juventus accelera sul fronte del centrocampo in vista dell’estate 2026 e ha individuato in Xaver Schlager uno dei principali obiettivi a costo zero. Il mediano austriaco classe 1997 (28 anni) ha già comunicato ufficialmente al RB Lipsia la sua decisione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: contatti con Schlager? Approfondimenti su Juventus Schlager Schlager Juventus: ripresi i contatti negli ultimi giorni per il centrocampista. L’idea della dirigenza bianconera è stata rivelata Juventus, opportunità Schlager a zero? La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Juventus e Xaver Schlager l’interesse bianconero prende forma Ultime notizie su Juventus Schlager Argomenti discussi: ? La Juventus insiste per Schlager a zero: contatti con il centrocampista; Juve, per l'estate c'è interesse per un centrocampista; Battuta la concorrenza, firma per la Juventus: arriva il centrocampista; Schlager non rinnova il contratto con il Lipsia e si mette sul mercato, Juventus alla finestra: il centrocampista è un parametro zero e può firmare subito. Juventus, proseguono i contatti con Schlager: il suo addio al Lipsia è già certoC'è spazio per il mercato estivo anche quando il calendario segna 9 febbraio: la Juventus continua a dialogare con Xaver Schlager, centrocampista. tuttomercatoweb.com Schlager via dal Lipsia, Juve in pressingSchlager lascia il Lipsia, Juve in pressing: contatti avviati per il centrocampista austriaco La Juventus accelera per Xaver Schlager. Il centrocampista austriaco, in scadenza ... tuttojuve.com Dall'Inghilterra - Juventus, il Manchester United vuole Locatelli: primi contatti facebook Dall'Inghilterra - #Juventus, il #ManchesterUnited vuole #Locatelli: primi contatti x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.