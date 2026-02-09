Juve-Lazio le pagelle | Cambiaso non basta l' assist 5 Gol fantastico di Isaksen 7

Da gazzetta.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juve e la Lazio si sfidano sotto gli occhi di molti tifosi, ma la partita lascia poche soddisfazioni ai bianconeri. Cambiaso fornisce un assist, ma non basta a migliorare la sua prestazione, e alla fine riceve un voto insufficiente. Isaksen segna un gol spettacolare e ottiene un 7 in pagella, mentre altri giocatori della Juve, soprattutto in difesa, non convincono. McKennie e Maldini si distinguono come i migliori tra i loro compagni, mentre Sarri può sorridere solo per Provedel e Maldini, perché i

Insufficienti tra i bianconeri anche diversi difensori, McKennie e Kalulu i migliori. Per Sarri, bene Provedel e Maldini ma steccano i cambi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve lazio le pagelle cambiaso non basta l assist 5 gol fantastico di isaksen 7

© Gazzetta.it - Juve-Lazio, le pagelle: Cambiaso, non basta l'assist, 5. Gol fantastico di Isaksen, 7

Approfondimenti su Juve Lazio

Voti Juve-Lazio: Kalulu eroe, Isaksen protagonista. Le pagelle

La partita tra Juventus e Lazio si è conclusa con un risultato tutto sommato equilibrato.

Pagelle Juve Lazio: Kalulu salva Spalletti, Isaksen indomabile. I VOTI

All’Allianz Stadium si è giocata una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Juve Lazio

Argomenti discussi: Juventus-Lazio 2-2, le pagelle: McKennie c'è sempre, bene Isaksen; Le pagelle di Juventus-Lazio: l'errore di Locatelli è da 5, Kalulu agguanta il pareggio con un gol-capolavoro; Juventus-Lazio 2-2, le pagelle dei bianconeri: Kalulu onnipresente (7,5), Locatelli poco lucido (5). Yildiz bloccato (6); Juventus-Lazio 2-2, pagelle e tabellino: Pedro e Isaksen illudono Sarri, McKennie e Kalulu riprendono la sfida.

juve lazio le pagelleJuventus-Lazio 2-2, le pagelle: Provedel (8) il migliore, Locatelli (5) grave errore, Kalulu (7) decisivo, Pedro (8) eternoLazio beffata in extremis dalla Juventus. I biancocelesti, nella gara valida per la 24a giornata, si sono fatti rimontare due gol, sprecando la ghiotta occasione di tornare a casa con tre ... ilmessaggero.it

juve lazio le pagelleLe pagelle di Juventus-Lazio 2-2: Kalulu (7,5) evita la sconfitta ai bianconeri. Il Napoli è a +3 su SpallettiPareggio che vale oro. La Juventus stava per subire un duro colpo contro la Lazio. La salva Kalulu al 96', dopo un forcing finale di grande intensità. Una rimonta importantissima ... ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.