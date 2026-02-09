Juve-Lazio le pagelle | Cambiaso non basta l' assist 5 Gol fantastico di Isaksen 7

La Juve e la Lazio si sfidano sotto gli occhi di molti tifosi, ma la partita lascia poche soddisfazioni ai bianconeri. Cambiaso fornisce un assist, ma non basta a migliorare la sua prestazione, e alla fine riceve un voto insufficiente. Isaksen segna un gol spettacolare e ottiene un 7 in pagella, mentre altri giocatori della Juve, soprattutto in difesa, non convincono. McKennie e Maldini si distinguono come i migliori tra i loro compagni, mentre Sarri può sorridere solo per Provedel e Maldini, perché i

Insufficienti tra i bianconeri anche diversi difensori, McKennie e Kalulu i migliori. Per Sarri, bene Provedel e Maldini ma steccano i cambi.

