Juve il mea culpa di Locatelli | Errore mio sono davvero dispiaciuto

La Juventus torna a parlare di errori e responsabilità dopo il pareggio contro la Lazio. Locatelli si prende la scena e ammette: “Errore mio, sono davvero dispiaciuto”. La squadra ha lasciato i tre punti in casa, ma l’attenzione si sposta sui singoli e sulle decisioni che hanno portato al vantaggio biancoceleste. La tensione in casa bianconera si fa sentire, e ora tocca al campo cercare di risollevarsi.

Il pareggio interno contro la Lazio lascia ferite aperte in casa Juventus, non solo per il risultato ma per le dinamiche che hanno portato al vantaggio biancoceleste. Manuel Locatelli, capitano bianconero, ha deciso di assumersi la piena responsabilità dell’episodio che ha sbloccato il match a ridosso dell’intervallo. Attraverso un messaggio affidato ai propri canali social ufficiali, il centrocampista ha espresso tutto il suo rammarico per la palla persa che ha innescato il contropiede fulmineo della squadra di Baroni, finalizzato poi da Pedro dopo l’assist di Maldini. Nonostante l’autocritica per l’incertezza tecnica che ha spianato la strada allo 0-1, il capitano ha voluto sottolineare la forza del gruppo, capace di rimettere in piedi la partita nonostante lo svantaggio e la sfortunata deviazione di Bremer che aveva beffato Di Gregorio.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Approfondimenti su Juve Lazio

Durante la partita Atalanta-Inter, Djimsiti ha riconosciuto un errore che ha influenzato significativamente l'esito dell'incontro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juve Lazio

Argomenti discussi: Figuraccia Juve, Spalletti trova il limite dei suoi: ironia sul rigore per l'Atalanta e Bremer chiede scusa; Spalletti difende la sua Juve dopo il 4-1 di Parma: Dicevate che facevamo cag***. Ora vi siete accorti che siamo forti; Locatelli fa mea culpa: Sono davvero dispiaciuto per il mio errore, il messaggio sui social; Se mi prendete segno 10 gol e mi confermate, Icardi si era proposto alla Juve - CalcioNapoli24 | CN24.

Figuraccia Juve, Spalletti trova il limite dei suoi: ironia sul rigore per l'Atalanta e Bremer chiede scusaFiguraccia Juve in Coppa Italia, Spalletti trova il limite dei suoi: gli errori nei momenti decisivi. L'ironia sul rigore per l'Atalanta e Bremer chiede scusa. sport.virgilio.it

Juve, Spalletti torna sotto accusa: Complimenti e poi perde 3-0Brutto risveglio per la Juve, ko 3-0 ieri sera in casa dell’Atalanta e fuori dalla Coppa Italia ai quarti. Il risultato è decisamente molto pesante rispetto a quello che si è visto in campo, ma i ... calciomercato.it

Juventus-Napoli: decisioni arbitrali corrette, i tifosi napoletani ora fanno le vittime, fate il mea culpa, potevate prenderne 5! facebook

Luciano #Spalletti ai microfoni di ' @DAZN_IT': JUVE IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEGLI ERRORI CHE PORTANO A GOAL SUBITI - "Probabilmente è colpa delle richieste che si fanno. Durante questo periodo ho sempre richiesto che le palle non vann x.com