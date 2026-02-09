Judo | Manuel Lombardo si tinge d’argento al Grand Slam di Parigi

Manuel Lombardo torna sul podio internazionale. Il judoka torinese conquista l’argento al Grand Slam di Parigi, uno degli eventi più importanti del circuito mondiale. Dopo mesi lontano dalle competizioni, il giovane atleta dimostra di essere in forma e pronto a tornare ai vertici.

Parigi porta ancora bene a Manuel Lombardo. Il judoka torinese ha conquistato la medaglia d'argento nella categoria fino a 73 kg al Grand Slam di Parigi, uno degli appuntamenti più rilevanti del World Judo Tour, tornando sul podio internazionale dopo diversi mesi lontano dalle competizioni di.

Approfondimenti su Parigi GrandSlam

Questa settimana Parigi ospita il primo Grand Slam di judo del 2026.

Il Grand Slam di Parigi del 2026 segna l’inizio ufficiale del World Tour di judo, ospitato dall’Accor Arena di Bercy dal 7 all’8 febbraio.

Ultime notizie su Parigi GrandSlam

Argomenti discussi: Grand Slam Parigi: Lombardo d'argento e Accogli ai piedi del podio; Grand Slam: Manuel Lombardo apre il World Tour con il secondo posto nei -73 kg di Parigi; Judo, Grand Slam Parigi: Lombardo d'argento e Accogli ai piedi del podio; Judo, Alice Bellandi si conferma la regina dei -78 kg e vince il Grand Slam di Parigi!.

Judo, Alice Bellandi si conferma la regina dei -78 kg e vince il Grand Slam di Parigi!Va in archivio con un bilancio soddisfacente sul fronte italiano la seconda e ultima giornata del Grand Slam di Parigi, torneo inaugurale del World Tour ... oasport.it

Judo, Grand Slam Parigi: Lombardo d'argento e Accogli ai piedi del podioSul tatami francese l’Italia del judo sorride. Al Grand Slam di Parigi il team azzurro ha chiuso la giornata inaugurale con un bilancio positivo: Manuel Lombardo è argento nei 73 kg, mentre il giovane ... repubblica.it

Judo: oro per Alice Bellandi al Grand Slam di Parigi. In Francia conquistò l'oro olimpico. Bene Manuel Lombardo, argento #ANSA x.com

ARGENTO! Manuel Lombardo si conferma al top dei -73Kg conquistando il secondo gradino del podio al Grand Slam La news https://bit.ly/3OvbSvG facebook