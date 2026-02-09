Juan Jesus duro contro le direzioni arbitrali | si è servito anche di Chivu per enfatizzare

Juan Jesus si è scagliato contro le decisioni degli arbitri, criticando duramente le interpretazioni sui falli da rigore. Ha usato anche Chivu per sottolineare il suo punto di vista, senza peli sulla lingua. La sua posizione ha acceso il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Juan Jesus. Juan Jesus alza la voce sul tema arbitrale e, in particolare, sull’interpretazione dei falli da rigore. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, il difensore del Napoli ha espresso perplessità sulle nuove linee guida che regolano episodi spesso decisivi nelle partite. Secondo il centrale brasiliano, il problema principale è la mancanza di uniformità: troppe situazioni vengono giudicate in modo diverso, generando incertezza tra calciatori e tifosi. Per lui servirebbe una linea chiara e coerente, altrimenti si rischia di tornare al passato, lasciando tutto alla discrezionalità dell’arbitro, con il rischio di aumentare ulteriormente le polemiche.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Juan Jesus si è infortunato al polpaccio durante l'allenamento, secondo quanto riportato da Sky Sport.

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha commentato in conferenza stampa a Riyadh dopo la finale di Supercoppa italiana contro il Bologna.

Juan Jesus: Var? Un passo indietro, così il calcio diventa bruttoJuan Jesus si è unito a Daniele De Rossi nella polemica settimanale contro le scelte arbitrali e il Var. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il difensore del Napoli si è sfogato in metto ... fantacalcio.it

"Il VAR Non vedo un miglioramento su niente" Juan Jesus senza peli sulla lingua in un'intervista a Sportmediaset: "Ci sono discussioni su tutto: sui rigori, sulle punizioni, sulle ammonizioni, sulle espulsioni... Penso che sia stato fatto un passo indietro invec facebook

Napoli, Juan Jesus: "Arbitri, fatto un passo indietro. #Samuel e #Chivu oggi giocherebbero una gara sì e una no" x.com