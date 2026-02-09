Josi Amato si scaglia contro Schlein, accusandola di essere completamente distante dalla realtà. L’ex sindaco di Firenze si è detto deluso e arrabbiato, commentando le ultime polemiche nate dopo gli scontri di Askatasuna. La discussione sulla leadership del centrosinistra si infiamma, mentre gli italiani guardano con diffidenza a come i partiti interpretano i segnali di disagio che arrivano dalla società.

La scia di polemiche che segue gli scontri di Askatasuna non accenna ad arrestarsi. Nel dibattito politico di questi giorni, non si parla più soltanto di ordine pubblico: la questione è rapidamente mutata in una più ampia riflessione sulla leadership del centrosinistra e sulla sua capacità di interpretare i segnali – e i malumori – della società italiana. Un giudizio netto è arrivato da Luca Josi, imprenditore, manager e volto noto della comunicazione televisiva, intervenuto nel corso della trasmissione “Otto e Mezzo” su La7. Josi ha espresso un giudizio severo sulla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, concordando con l'ex premier Romano Prodi su quanto, a suo avviso, manca oggi nell'area progressista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Josi amareggiato per il “guaio” Schlein: “Leader totalmente scollata dalla realtà”

Approfondimenti su Josi Amareggiato

Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia la nascita di un nuovo progetto, chiamato Futuro Nazionale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

"Mi sento bene, un po' amareggiato". Alessandro Calista, l'agente ferito a Torino, racconta l'aggressione. Il poliziotto del reparto mobile di Padova ripercorre i momenti di violenza durante il corteo per Askatasuna: "Ho avuto paura, ma l'addestramento mi ha aiu facebook