Jimmy Lai’s son urges UK to do ‘much more’ to win media tycoon’s release

Il figlio di Jimmy Lai ha fatto un appello al governo britannico, chiedendo di fare di più per ottenere la scarcerazione del padre, incarcerato a Hong Kong. Durante una conferenza, ha chiesto un sostegno più deciso e ha accusato le autorità di non aver fatto abbastanza finora. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla situazione di Lai e sui diritti civili nella regione.

Jimmy Lai, a British citizen, denied the charges against him and told the court he was a “political prisoner”. “Much more needs to be done and quickly because, if not, he’s going to pass away in prison,” Sebastien Lai, also a British citizen, told Reuters in London. He said it had been a mistake for Starmer to visit China last month without first demanding that his father be released from jail. “I wish the prime minister did more,” he said. “We’re not asking the world. This isn’t a hard thing for them to do.” Starmer went to China with dozens of business leaders for the first visit by a British leader to the country in eight years. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Jimmy Lai’s son urges UK to do ‘much more’ to win media tycoon’s release Approfondimenti su Jimmy Lai Hong Kong media tycoon Jimmy Lai to be sentenced on February 9 Jimmy Lai, il noto magnate dei media di Hong Kong, sarà condannato il 9 febbraio. Hong Kong media tycoon Jimmy Lai’s mitigation hearing set to begin ahead of sentencing Il processo di Jimmy Lai, noto imprenditore e figura di spicco del movimento pro-democrazia a Hong Kong, si apre con l'udienza di mitigazione prima della sentenza. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Jimmy Lai Argomenti discussi: Hong Kong, Jimmy Lai condannato a 20 anni per collusione e sedizione; Hong Kong’s legal clampdown on Jimmy Lai tycoon and China critic. Sedizione e collusione, 20 anni di carcere per Jimmy Lai (78 anni), i figli: È una condanna a vitaIl magnate dei media di Hong Kong, tra i principali attivisti pro-democrazia dell'ex colonia britannica, è stato condannato dopo che a dicembre era stato ritenuto colpevole per due capi d'accusa, nono ... msn.com Jimmy Lai's son urges UK to do 'much more' to win media tycoon's releaseThe son of jailed Hong Kong media tycoon Jimmy Lai appealed to the British government on Monday to do much more to secure his elderly father's release and he criticised Prime Minister Keir Starmer's ... reuters.com Hong Kong, 20 anni di carcere per il magnate pro-democrazia Jimmy Lai. Per lui niente cortei o proteste. Neppure un’occupazione di liceo o di aula dell’università: perché lui combatte per la libertà x.com Jimmy Lai è stato condannato a 20 anni di carcere: la corte di West Kowloon ha evitato l’ergastolo, la massima pena possibile, ma ha comminato a carico del fondatore dell’Apple Daily di Hong Kong, tra i principali attivisti pro-democrazia dell’ex colonia britan facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.