ITS Academy e STEM Frassinetti | Percorsi innovativi per il futuro dei giovani

In occasione della Settimana nazionale delle STEM, la direttrice Frassinetti ha visitato l’ITS Academy A. Volta di Palermo. La sede ospita i laboratori di Biomed e Biotech 4, dove si sviluppano percorsi innovativi per i giovani. La visita ha messo in evidenza l’impegno dell’istituto nel formare professionisti pronti al futuro.

“In occasione della Settimana nazionale delle STEM, la visita all’ITS Academy A. Volta di Palermo, nella sede che ospita la culla tecnologica Biomed e Biotech 4.0, rappresenta un momento particolarmente significativo per ribadire il valore strategico della formazione tecnico-scientifica per il futuro dei nostri giovani”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su ITS Academy

L'ITS Academy riceve oltre 136 milioni di euro per potenziare percorsi formativi e orientamento.

La maggior parte dei ragazzi tra i 16 e i 19 anni si dice spaventata dal domani.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su ITS Academy

Argomenti discussi: Confindustria chiede una scuola più collegata col settore industriale, rafforzamento ITS, percorsi STEM e formazione in azienda; Settimana delle STEM. Varchi (FdI): Con gli ITS Academy fermiamo la fuga dei talenti e costruiamo lavoro qualificato in Sicilia; Fw: cs Giornata Nazionale delle STEM: il Sottosegretario di Stato all’Istruzione On. Paola Frassinetti in visita alla Culla tecnologica dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta; La matematica paga e non chiede chi sei o da dove vieni.

Formazione e lavoro, la Sicilia scommette sugli Its: progetto esecutivo entro settembreCosì l'assessore regionale dell'Istruzione, Mimmo Turano, nel corso di un incontro organizzato dall'Its Academy Alessandro Volta, in occasione della giornata nazionale delle discipline Stem (Science, ... palermotoday.it

Its: al via a Palermo il progetto Vita, un ponte tra Stem e biomedicaleCostruire un ponte concreto tra la formazione tecnico-scientifica in ambito biomedicale e il mondo del lavoro. E’ questo l’obiettivo del progetto Vita, acronimo di Verso l’innovazione e le tecnologie ... ilsole24ore.com

Il Libro Bianco "Made in Italy 2030" traccia la strategia per colmare il mismatch lavorativo: potenziamento degli ITS con borse di studio, focus su materie STEM, apprendistato duale e Corporate Academy. Si punta a unire scuola e impresa, superando i preg… x.com

Esperienza indimenticabile alla Dallara! Martedì 27 gennaio le classi 3A meccatronica, 3B meccatronica, 3A Energia e i ragazzi dello STEM Racing hanno partecipato a un’entusiasmante visita ai Factory Lab presso Dallara Academy a Varano de’ Mele facebook