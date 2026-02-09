Italia Shore 3 intervista al cast | Una stagione folle e inaspettata

Marcolino, Nikita e gli altri concorrenti sono tornati su Paramount+ con la terza stagione di Italia Shore. La trasmissione, partita il 3 febbraio, continua a raccogliere consensi grazie alla sua natura trasgressiva e senza filtri. I protagonisti parlano di una stagione “folle e inaspettata”, e promettono che non mancheranno sorprese e momenti intensi. La formula che funziona sembra essere proprio quella di mettere in piazza la vita vera dei concorrenti, senza troppi fronzoli.

Marcolino, Nikita e compagni d'avventura vecchi e nuovi sono tornati su Paramount+ con la terza stagione di Italia Shore, e non potevamo non chiedere qual è, a parer loro, il segreto del successo del reality Ha preso il via lo scorso 3 febbraio la terza stagione di Italia Shore, il franchise più trasgressivo di MTV (prodotto da Fremantle e disponibile in esclusiva su Paramount+). Dieci protagonisti, tra vecchie conoscenze e new entry, pronti a scatenarsi nella villa di Fregene, sotto gli occhi attenti di Floriana Secondi, storica ex gieffina, nuova boss del reality più verace che c'è. Abbiamo incontrato alcuni membri del cast di questa terza stagione: Marcolino, che gli spettatori più affezionati conoscono ormai dalla prima puntata, Nikita, la ragazza transgender milanese arrivata in villa nella seconda stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

