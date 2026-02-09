Italia Segregata violentata e torturata dal fidanzato per dieci giorni
Una giovane donna di 25 anni è stata liberata a Sassari dopo essere stata segregata, torturata e violentata dal fidanzato, un uomo di 35 anni con precedenti penali, per circa dieci giorni. La ragazza è stata ritrovata in condizioni drammatiche, con evidenti segni di violenza fisica e psicologica, e attualmente è ricoverata in ospedale e assistita da un centro specializzato. L’incubo è finito venerdì notte, quando i carabinieri, allertati dalla madre della giovane preoccupata per la sua scomparsa e l’impossibilità di contattarla, sono intervenuti presso l’abitazione della coppia in via Leoncavallo, nel rione Santa Maria di Pisa a Sassari.🔗 Leggi su Ameve.eu
