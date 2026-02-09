Italia | polemiche per dichiarazioni su Gaza sparatoria a un portavalori e soccorsi a Niscemi segnano la giornata

La giornata del 9 febbraio 2026 si apre con polemiche in Italia dopo le dichiarazioni su Gaza. Nel frattempo, a Calenzano si è verificata una sparatoria contro un portavalori, mentre a Niscemi i soccorsi sono intervenuti per un incidente. Una giornata movimentata, con fatti che tengono banco sui giornali.

La giornata del 9 febbraio 2026 è stata segnata da una serie di eventi che hanno catturato l’attenzione dei media, con particolare attenzione a Calenzano, Brindisi e Niscemi. Al centro delle cronache, un episodio controverso a Calenzano, una sparatoria durante un assalto a un portavalori in provincia di Brindisi e le continue operazioni a Niscemi, oltre alla scomparsa di Antonino Zichichi. A Calenzano, una consigliera comunale di Fratelli d’Italia ha sollevato un acceso dibattito con dichiarazioni che hanno immediatamente fatto il giro della rete. La consigliera ha espresso un’opinione che ha suscitato forti reazioni, riferendosi ai palestinesi in termini che hanno generato indignazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Niscemi le polemiche sui fondi non si placano.

Bufera sulla consigliera di Fratelli d’Italia Castro dopo le sua dichiarazioni sulla Palestina: Perché un gemellaggio con quelli storpi? Si poteva fare un gemellaggio con ...È scoppiata una forte polemica a Calenzano, in provincia di Firenze, dopo le dichiarazioni pronunciate in aula dalla consigliera di Fratelli d’Italia, Monica Castro, durante la seduta del 29 gennaio. baritalianews.it

Garlasco, Lovati nei guai: a processo per diffamazioneMassimo Lovati accusato di aver diffamato i difensori di Stasi. Le dichiarazioni del marzo 2025 al centro del procedimento a Milano ... panorama.it

C'è agitazione ai vertici dell'emittente pubblica italiana per le polemiche scatenatesi sull'asse Milano-Sanremo – Ma il governo, a partire da Giorgia Meloni, ha fatto capire che linea seguire facebook

#CransMontana Ancora polemiche tra Italia e Svizzera, sulle modalità di inchiesta, mentre emerge che l'incendio al #LeConstellation non era il primo. Il Tg1, mostra immagini esclusive di un intervento dei vigili del fuoco e riferisce di altri episodi. L'inviata #GR x.com