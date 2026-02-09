Italia nella storia | sesta medaglia di giornata gli azzurri vincono il bronzo nel pattinaggio di figura

Gli azzurri hanno scritto una pagina importante nel medagliere di questa Olimpiade. Nella gara di pattinaggio di figura, gli italiani hanno conquistato il loro sesto podio della giornata, portando a casa un bronzo che fa salire il totale a sei medaglie in un solo giorno. È un risultato storico, mai raggiunto prima, che dimostra la forza e la determinazione degli atleti italiani in questa edizione.

Quest'oggi, domenica 8 febbraio, la nazionale ha tagliato un traguardo straordinario: grazie al bronzo vinto nel pattinaggio di figura, infatti, gli azzurri hanno portato a casa ben 6 medaglie in una sola giornata di gare per la prima volta nella storia. A mettere la ciliegina sulla torta di un momento memorabile ci hanno pensato Charlène Guignard, Marco Fabbri, Sara Conti, Niccolò Macii, Lara Naki Gutmann, Daniel Grassl e Matteo Rizzo, che hanno raggiunto il terzo gradino del podio grazie a un'eccellente prestazione di squadra. È la terza volta che questa specialità ci regala una medaglia, ma si tratta di un evento mai accaduto prima da Paese ospitante, quindi né a Cortina 1956, né a Torino 2006.

