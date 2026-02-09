Italia bronzo nella gara a squadre | medaglie possibili anche nelle prove tradizionali? Le prospettive

L’Italia conquista il bronzo nella gara a squadre di pattinaggio artistico. La medaglia arriva dopo una performance convincente, che segna il terzo podio olimpico per la nazionale italiana. Ora si aspetta di capire se le medaglie possano arrivare anche nelle prove più tradizionali. La squadra italiana si prepara a nuove sfide, sperando di portare a casa altri risultati importanti.

Tre, il numero perfetto. Nella giornata di ieri l’Italia del pattinaggio artistico ha conquistato per la terza volta nella sua storia una medaglia in una rassegna olimpica. E’ successo nel tripudio dell’Unipol Forum di Assago in occasione del Team Event della gara a squadre di Milano Cortina 2026, dove gli azzurri hanno ottenuto il bronzo (il primo in questa specialità), aggiungendo quindi un altro metallo dopo quelli di Barbara Fusar Poli-Maurizio Margalio a Salt Lake City 2022 e Carolina Kostner a Sochi 2014. Ma non è ancora finita. Perché nei prossimi giorni, teoricamente anche nelle prossime ore, si potrebbe paventare l’ipotesi di arricchire il palmarés. 🔗 Leggi su Oasport.it

