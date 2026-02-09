La polizia indaga sulla morte di una bambina di due anni trovata senza vita in casa a Bordighera. La piccola aveva lividi sul corpo, e ora si attende l’esito dell’autopsia per capire cosa sia successo. La comunità si sveglia sconvolta, mentre le forze dell’ordine cercano risposte.

Il Ponente ligure si è svegliato immerso in un silenzio irreale, spezzato solo dal suono delle sirene che hanno squarciato la quiete di Bordighera. Una tragedia ancora avvolta nel mistero si è consumata all’alba di oggi in un’abitazione della cittadina imperiese, dove una bambina di soli due anni ha perso la vita in circostanze che gli inquirenti stanno cercando faticosamente di decifrare. Tutto è iniziato intorno alle 8 di questa mattina, quando una telefonata disperata è giunta alla centrale operativa del 118: i genitori, in preda al panico, hanno riferito di aver “trovato la bambina che non respirava nel letto”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, bimba di due anni muore in casa: lividi sul corpo. Ok autopsia

