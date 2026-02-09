Israele | Crescono le proteste per un’inchiesta indipendente sul 7 ottobre e le falle nella sicurezza

Le proteste in Israele non si fermano. Questa volta, le strade di Tel Aviv sono state di nuovo invase da manifestanti che chiedono un’inchiesta indipendente sul 7 ottobre. Centinaia di persone si sono radunate per denunciare le falle nella sicurezza e chiedere chiarimenti al governo israeliano. La richiesta principale è quella di una commissione che faccia luce sugli eventi che hanno portato all’attacco di Hamas, avvenuto meno di quattro mesi fa. La pressione cresce e la tensione si fa sentire nelle piazze del paese.

Israele, le proteste si intensificano: la richiesta di un'inchiesta indipendente sul 7 ottobre. Le strade di Tel Aviv sono state nuovamente teatro di manifestazioni questo sabato 7 febbraio, con un coro crescente di voci che chiedono al governo israeliano di istituire una commissione d'inchiesta indipendente per fare luce sugli eventi che hanno preceduto e accompagnato l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le proteste, che si protraggono ormai da settimane, riflettono un profondo senso di insoddisfazione e la richiesta di una verità che vada oltre le narrazioni ufficiali. I manifestanti temono che un'indagine governativa possa essere compromessa da interessi politici e, pertanto, chiedono un organo investigativo autonomo e imparziale.

