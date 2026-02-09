Iraq | Baghdad si ferma contro le nuove tariffe doganali commercianti in rivolta per l’economia

Baghdad si ferma contro le nuove tariffe doganali. I commercianti della città hanno deciso di chiudere i negozi e scendere in piazza per protestare contro le tasse imposte dal governo. La misura, che mira a proteggere alcune industrie locali, ha invece scatenato l’ira di chi lavora nel commercio e teme di perdere clienti e fatturato. La protesta si sta diffondendo, e gli agenti di polizia sono già sul posto per cercare di mantenere l’ordine.

Baghdad nel vortice della protesta: commercianti contro l’aumento delle tariffe doganali. I commercianti di Baghdad hanno espresso la loro forte opposizione alle nuove tariffe doganali imposte dal governo iracheno, contestandole attraverso proteste e la chiusura di numerosi negozi nella capitale. La protesta, avvenuta oggi 8 febbraio 2026, riflette una crescente preoccupazione per l’impatto economico delle nuove misure su un tessuto commerciale già provato da anni di instabilità. Il governo ha precisato che le tariffe, seppur variabili, non si applicano a beni di prima necessità come cibo e medicinali.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Baghdad Commercianti Iraq, fitta nebbia a Baghdad: voli sospesi all’aeroporto internazionale Una fitta nebbia ha improvvisamente avvolto Baghdad, riducendo drasticamente la visibilità in tutta la città. Iraq, una libreria sotterranea nel cuore di Baghdad: migliaia di libri ammassati su scaffali e pavimento Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Baghdad Commercianti Iraq: Incendio in centro commerciale a sud di Baghdad uccide più di 60 persone, decine di feritiAlmeno 61 persone sono rimaste uccise e altre decine ferite nell'incendio di un centro commerciale nella città irachena di Kut, a sud di Baghdad In Iraq un incendio divampato giovedì mattina in un ... it.euronews.com L’ #Iraq vende #petrolio. Incassa #dollari. Ma non li controlla davvero. Dietro le quinte della #politica di Baghdad esiste un interruttore finanziario che passa da New York —e oggi sta ridisegnando gli #equilibri tra #StatiUniti, #Iran e #MedioOriente x.com L’#Iraq vende #petrolio. Incassa #dollari. Ma non li controlla davvero. Dietro le quinte della #politica di Baghdad esiste un interruttore finanziario che passa da New York — e oggi sta ridisegnando gli #equilibri tra #StatiUniti, #Iran e #MedioOriente facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.