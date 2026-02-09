In Iran, le autorità hanno arrestato il portavoce di una delle principali coalizioni riformiste. Le Guardie rivoluzionarie hanno preso questa decisione senza molti preavvisi. La notizia arriva in un momento di tensione crescente nel paese, dove i sostenitori della riforma si trovano sempre più spesso nel mirino.

Nuovo giro di arresti in Iran. Le Guardie rivoluzionarie hanno portato in carcere il portavoce della principale coalizione riformista. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Iran, nuovi arresti tra i riformisti

Approfondimenti su Iran Nuovi Arresti

In Iran, le proteste non si fermano e anche i riformisti finiscono nel mirino.

Nel contesto della politica internazionale, le decisioni prese da Iran, Pd e Avs di votare anche sulla risoluzione M5S evidenziano le diverse posizioni all’interno del centrosinistra.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Iran, nuovi arresti tra i riformisti

Ultime notizie su Iran Nuovi Arresti

Argomenti discussi: L’Iran in standby; Iran: 'Nulla fermerà arricchimento nucleare, neppure la guerra; IRAN - Rapporto IHR sul 33° giorno di proteste: arresti, detenzioni in isolamento e persone scomparse; In Iran arresti e torture e 30mila morti. Chiediamo sostegno internazionale (VIDEO).

Iran: è repressione anche tra politici riformisti che sostengono il presidente Pezeshkianl'Iran intensifica la repressione delle voci critiche. Ieri sera arrestati sponenti del Fronte Riformista, il gruppo che appoggiò il presidente Massoud Pezeshkian durante la campagna elettorale del 20 ... rainews.it

Iran, non si salvano neppure i riformisti: arrestato Javad Emam, portavoce della coalizioneIl regime prosegue gli arresti dei dissidenti: oggi è toccato a Javad Emam, portavoce della coalizione riformista, la stessa del presidente Masoud Pezeshkian ... ilfattoquotidiano.it

Il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, nutre dubbi sulla “serietà” degli Stati Uniti nel proseguire i negoziati sul nucleare con l’Iran, visto che non è stata ancora annunciata ancora un’altra data per nuovi colloqui facebook

Iran, Trump: “Vuole un accordo”. Pronti nuovi colloqui, ma incombono i dazi x.com