Iran, nuovi arresti tra i riformisti

In Iran, le autorità hanno arrestato il portavoce di una delle principali coalizioni riformiste. Le Guardie rivoluzionarie hanno preso questa decisione senza molti preavvisi. La notizia arriva in un momento di tensione crescente nel paese, dove i sostenitori della riforma si trovano sempre più spesso nel mirino.
Nuovo giro di arresti in Iran. Le Guardie rivoluzionarie hanno portato in carcere il portavoce della principale coalizione riformista. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Iran, non si salvano neppure i riformisti: arrestato Javad Emam, portavoce della coalizione
In Iran, le proteste non si fermano e anche i riformisti finiscono nel mirino.
Iran: è repressione anche tra politici riformisti che sostengono il presidente Pezeshkianl'Iran intensifica la repressione delle voci critiche. Ieri sera arrestati sponenti del Fronte Riformista, il gruppo che appoggiò il presidente Massoud Pezeshkian durante la campagna elettorale del 20 ... rainews.it
Iran, non si salvano neppure i riformisti: arrestato Javad Emam, portavoce della coalizioneIl regime prosegue gli arresti dei dissidenti: oggi è toccato a Javad Emam, portavoce della coalizione riformista, la stessa del presidente Masoud Pezeshkian ... ilfattoquotidiano.it
