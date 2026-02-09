Iran | Nobel Mohammadi sei anni in più di carcere e sciopero della fame per protestare contro la detenzione

La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi dovrà trascorrere altri sei anni in carcere in Iran. La condanna arriva mentre l’attivista prosegue il suo sciopero della fame, protestando contro quella che definisce una detenzione ingiusta. La sua situazione si fa sempre più difficile, e ora si teme per la sua salute.

La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata condannata in Iran a ulteriori sei anni di carcere, una decisione che arriva mentre l’attivista per i diritti umani continua il suo sciopero della fame in segno di protesta contro quella che definisce una detenzione ingiusta. La notizia, diffusa dal suo avvocato, solleva nuove preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani nel paese e sulla repressione del dissenso. La condanna rappresenta un ulteriore colpo per Narges Mohammadi, già detenuta per anni in Iran. Il suo impegno nella difesa dei diritti umani, in particolare dei diritti delle donne, le è valso il riconoscimento internazionale culminato con l’assegnazione del Premio Nobel per la pace nel 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Narges Mohammadi

Venerdì si terranno i negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo settimane di tensioni crescenti.

La nobel Mohammadi si trova in carcere a Teheran.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Narges Mohammadi

