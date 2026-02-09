Le Guardie della Rivoluzione Islamica in Iran hanno arrestato cinque figure di spicco del fronte riformista. Tra loro ci sono almeno quattro esponenti del Fronte Riformista, la coalizione a cui appartiene anche il presidente Masoud Pezeshkian, e il figlio di Mehdi Karroubi, uno dei fondatori del Partito della Fiducia Nazionale. Le notizie arrivano in un momento di tensione crescente nel paese, con meno di una settimana di distanza da altri episodi di repressione contro i leader dell’opposizione.

Almeno quattro esponenti del Fronte Riformista, la coalizione a cui appartiene l’attuale presidente Masoud Pezeshkian, sono stati arrestati dalle Guardie della Rivoluzione Islamica in Iran, oltre al figlio Hossein del fondatore del Partito della Fiducia Nazionale, Mehdi Karroubi. La prima notizia degli arresti era stata divulgata ieri in Iran dall’agenzia di stampa Mizan Online, organo ufficiale della magistratura iraniana, che non aveva però fornito dettagli sull’identità dei fermati, incarcerati a seguito di “un’indagine sulle attività di alcune importanti figure politiche a sostegno del regime sionista (Israele, ndr) e degli Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Iran: arrestati cinque importanti esponenti del campo riformista

