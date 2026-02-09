Ipsia Buitoni di Sansepolcro la scuola torna agli studenti dopo quasi 3 milioni di euro di interventi

Questa mattina, gli studenti dell’Ipsia Buitoni di Sansepolcro sono tornati nella sede storica, dopo quasi tre milioni di euro di lavori di ristrutturazione. La scuola aveva passato anni in sedi temporanee, ma ora può rivedere i propri studenti in ambienti completamente rinnovati, più sicuri e funzionali. La ripresa delle lezioni nel vecchio edificio è avvenuta già lo scorso 7 gennaio, segnando un passo importante per tutta la comunità scolastica.

Dopo anni di attività svolta in sedi alternative, gli studenti sono così finalmente rientrati, nella sede storica dell'Ipsia, già dallo scorso 7 gennaio, trovando spazi completamente rinnovati, sicuri e funzionali. La Provincia di Arezzo è riuscita a intercettare un finanziamento PNRR, che ha permesso di realizzare opere per oltre 2.700.000 euro, all'interno di un quadro economico complessivo pari a circa 3.900.000 euro. L'edificio, costruito tra il 1964 e il 1972, era stato dichiarato inagibile nel 2018 a seguito di approfondite indagini tecniche che ne avevano evidenziato l'inadeguatezza strutturale rispetto alle esigenze della didattica contemporanea.

