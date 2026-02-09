Intossicazione da monossido | muore un anziano due donne in camera iperbarica

Questa mattina a Cortandone un’anziano è morto per un’intossicazione da monossido di carbonio. La moglie e la nipote sono state portate in ospedale in gravi condizioni e ora si trovano in camera iperbarica. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e come si sia verificata la fuga di gas.

Tragedia domestica a Cortandone, dove una intossicazione da monossido di carbonio ha causato la morte di un anziano e il ricovero urgente della moglie e di una nipote. L'allarme è scattato quando uno dei familiari ha iniziato ad avvertire un forte malessere e ha contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Asti, che hanno subito individuato la presenza di monossido nell'abitazione, probabilmente sprigionato dal malfunzionamento di una stufetta. I tre sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso di Asti. L'anziano, il nonno, è deceduto poco dopo, a seguito di un arresto cardiaco sopraggiunto durante l'intossicazione.

