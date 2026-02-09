Intitolati a Lilia Gaeta e Alberta Capua i locali della radioterapia oncologica del Gom

Al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria sono stati inaugurati i nuovi locali della radioterapia oncologica, intitolati a Lilia Gaeta e Alberta Capua. L’ospedale punta su tecnologia avanzata e cure più umane, con un’attenzione concreta ai pazienti che affrontano terapie delicate. La rinnovata struttura mira a garantire un’assistenza più efficace e vicina alle esigenze di chi lotta contro il cancro.

L’innovazione tecnologica che sposa l’umanizzazione delle cure: due concetti strettamente connessi che sono realtà anche all’interno della Uoc radioterapia oncologica del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.A presentare quest’importante passo in avanti è stato oggi in conferenza.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Lilia Gaeta Alberta Capua Conferiti i riconoscimenti della 4ª edizione del Premio “Lilia Gaeta La cerimonia di consegna dei premi della quarta edizione del Premio “Lilia Gaeta” si è svolta ieri, a Reggio Calabria. A Palazzo Campanella la consegna del premio alla memoria della magistrata Lilia Gaeta Questa mattina a Palazzo Campanella si è svolta la cerimonia di consegna del premio dedicato alla memoria della magistrata Lilia Gaeta. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Lilia Gaeta Alberta Capua Argomenti discussi: Gom Reggio, lunedì l’evento Umanizzazione ambienti di cura Uoc Radioterapia · ilreggino.it; Umanizzazione degli ambienti di cura della U.O.C. Radioterapia oncologica - GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO. Gom di Reggio, presentati i locali della Radioterapia oncologicaL’innovazione tecnologica che sposa l’umanizzazione delle cure. I nuovi locali intitolati alla memoria di Lilia Gaeta e Alberta Capua ... citynow.it Curare è un atto di giustizia. Il Premio Lilia GaetaA Reggio una giornata di memoria e confronto per ricordare la magistrata scomparsa nel 2022 e riflettere su sanità, diritti e umanità della cura nella lotta contro il cancro ... corrieredellacalabria.it Alla cerimonia del premio Lilia Gaeta 2026, la manager sottolinea i progressi dello screening della mammella e della cervice, ma segnala la scarsa adesione per il colon retto facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.