Intitolare i Laboratori nazionali del Gran Sasso al suo ideatore Zichichi | la proposta di Sospiri

Da chietitoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta di intitolare i Laboratori nazionali del Gran Sasso al professor Antonino Zichichi, considerato il suo ideatore, ha fatto un passo avanti. Il deputato Sospiri ha presentato ufficialmente la richiesta, puntando a rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente il settore della fisica in Italia. La decisione ora passa alle istituzioni, che dovranno valutare se ufficializzare l’intitolazione.

Intitolare i Laboratori nazionali del Gran Sasso al suo “padre”, il professor Antonino Zichichi, scomparso all'età di 96 anni. Questa la proposta del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. “Oggi - dice - l'Abruzzo intero rende omaggio al professor Antonino Zichichi una delle figure.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Laboratori Nazionali Gran Sasso

Morto Antonino Zichichi, l'Abruzzo perde il padre dei Laboratori nazionali del Gran Sasso

È scomparso Antonino Zichichi, il fisico e divulgatore di fama internazionale che ha dedicato gran parte della sua vita alla scienza.

Hera, con ‘un pozzo di scienza’ la scuola entra nei Laboratori nazionali del Gran Sasso

Hera, con il progetto ‘Un pozzo di scienza’, permette a studenti e docenti di accedere ai Laboratori nazionali del Gran Sasso.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Laboratori Nazionali Gran Sasso

intitolare i laboratori nazionaliSospiri 'intitolare a Zichichi i Laboratori Nazionali del Gran Sasso'Oggi l'Abruzzo intero rende omaggio al professor Antonino Zichichi, una delle figure più autorevoli e visionarie del mondo scientifico internazionale. (ANSA) ... ansa.it

Intitolare i Laboratori nazionali del Gran Sasso al suo ideatore Zichichi: la proposta di SospiriPer il presidente del consiglio regionale sarebbe un segno indelebile di riconoscenza verso un uomo che ha dato prestigio all’Italia e ha contribuito in modo determinante alla crescita scientifica e ... chietitoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.