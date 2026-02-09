Intitolare i Laboratori nazionali del Gran Sasso al suo ideatore Zichichi | la proposta di Sospiri
La proposta di intitolare i Laboratori nazionali del Gran Sasso al professor Antonino Zichichi, considerato il suo ideatore, ha fatto un passo avanti. Il deputato Sospiri ha presentato ufficialmente la richiesta, puntando a rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente il settore della fisica in Italia. La decisione ora passa alle istituzioni, che dovranno valutare se ufficializzare l’intitolazione.
Intitolare i Laboratori nazionali del Gran Sasso al suo “padre”, il professor Antonino Zichichi, scomparso all'età di 96 anni. Questa la proposta del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. “Oggi - dice - l'Abruzzo intero rende omaggio al professor Antonino Zichichi una delle figure.🔗 Leggi su Chietitoday.it
