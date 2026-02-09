Intel abbandona diversi progetti | cosa succede?

Intel ha deciso di abbandonare alcuni progetti open source, una scelta che sorprende molti. L’azienda sta riorganizzando le sue priorità, puntando su settori più strategici e lasciando andare alcune iniziative meno centrali. La mossa segnala un cambio di rotta in un momento di grandi trasformazioni nel settore tech.

Intel ridisegna il futuro: abbandono di progetti open source e una strategia in evoluzione Intel sta attraversando una fase di profonda trasformazione, che si manifesta in una serie di scelte strategiche volte a ottimizzare le risorse e a concentrarsi sui settori chiave del business. Negli ultimi mesi, questa riorganizzazione si è concretizzata in un significativo ridimensionamento dell’impegno dell’azienda nel mondo dell’open source, con la chiusura di circa due dozzine di progetti ospitati sulla piattaforma GitHub tra dicembre 2024 e gennaio 2025. Questa decisione, rivelata da Tom’s Hardware, ha destato preoccupazione nella comunità degli sviluppatori, sollevando interrogativi sul futuro del colosso dei semiconduttori e sulla sua capacità di competere in un mercato sempre più dinamico.🔗 Leggi su Ameve.eu

