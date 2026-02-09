Insider trading indagato dirigente Mef

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati un dirigente del ministero dell’Economia e Finanze, sospettato di aver partecipato a operazioni di insider trading. L’uomo, anche consigliere di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena dal 2022, ora è sotto inchiesta. La notizia ha fatto subito scattare l’attenzione sulla trasparenza dei vertici pubblici e bancari.

18.00 La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di insider trading, un alto dirigente del ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena dal 2022. Il dirigente avrebbe acquistato azioni per 100mila euro durante l'offerta pubblica di acquisto di Mediobanca e Mps. L'alto dirigente finito sotto inchiesta dopo l'analisi del suo cellulare,sequestrato lo scorso novembre dalla Gdf, quando non era indagato, nell'ambito del caso sul risiko bancario.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

