insider trading indagato dirigente mef consigliere mps

Un dirigente del Ministero dell’Economia e un consigliere di Mps sono finiti nel mirino della procura per insider trading. Secondo le indagini, Di Stefano avrebbe comprato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100.000 euro, proprio durante la fase della fusione tra le banche. La vicenda si sta facendo strada tra le notizie di giornata, con gli inquirenti che cercano di chiarire se ci siano stati scambi di informazioni riservate.

L'attuale responsabile della Direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici è finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Gdf – allora non era indagato – nell'ambito del caso sul risiko bancario. È venuto a galla che Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, a cavallo della Ops su piazzetta Cuccia.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022.

La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di Mps.

