Inseguimento da film sulle strade lecchesi | uomo arrestato con auto e targhe rubate

Questa sera a Cremella la polizia ha fermato un uomo di 36 anni durante un inseguimento che sembrava uscito da un film. L'uomo era a bordo di un'auto con targhe rubate e ha tentato di scappare, ma è stato raggiunto e arrestato. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno assistito alla fuga e alla cattura.

Un inseguimento degno di un film poliziesco si è concluso domenica sera a Cremella con l'arresto di un uomo di 36 anni. I carabinieri della Radiomobile di Merate hanno bloccato il fuggitivo dopo un rocambolesco inseguimento partito da Barzanò e terminato in una strada a fondo chiuso del comune. Inseguimento da film tra Barzanò e Cremella: un uomo è finito in manette dopo una fuga disperata con auto e targhe rubate. I carabinieri lo hanno bloccato in una strada senza uscita.

