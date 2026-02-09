Influenza 2026 a Napoli il segnale è arrivato presto | più casi gravi dopo le feste

A Napoli i primi segnali di un’epidemia di influenza più forte del solito. Dopo le feste, i casi gravi sono aumentati e le autorità sanitarie sono in allerta. I medici segnalano un incremento di pazienti con sintomi più severi rispetto agli anni scorsi. La situazione preoccupa già all’inizio dell’anno, e le strutture ospedaliere si preparano a gestire un possibile aumento di ricoveri.

L’inverno 2025-2026 sta mostrando un copione chiaro, e in Campania i segnali si sono visti con forza già nei primi giorni dell’anno. Una notizia di inizio gennaio ha raccontato l’aumento di pazienti con forme influenzali importanti e polmoniti: secondo ANSA, in una grande struttura napoletana si è registrato un incremento del 25% dei ricoveri per grave influenza, con una quota rilevante di casi di polmonite virale e, in alcuni, necessità di ossigeno ad alti flussi. È il tipo di dato che, oltre l’impatto clinico, ha conseguenze immediate anche sull’economia reale: più persone costrette a fermarsi, più giorni di assenza dal lavoro, più fragilità che emergono in una fase dell’anno già densa di scadenze, bilanci, ripartenze operative.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Napoli Influenza2026

L’attuale stagione influenzale è caratterizzata dalla diffusione della variante K del virus A(H3N2), che si presenta più contagiosa e anticipa l’arrivo dell’ondata stagionale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Influenza2026

Argomenti discussi: Influenza, ancora alti i casi in Campania; Virus intestinale febbraio 2026 in bambini e adulti: sintomi e altro; Successo per il settimo Grand Bal d’Italie a Bruxelles; Ravenna, il programma del Ravenna Festival 2026.

Sintomi dell’Influenza 2026: Tutto quello che devi sapereScopri i sintomi dell'influenza 2026 e come riconoscerli per una diagnosi tempestiva e un trattamento efficace. microbiologiaitalia.it

Influenza: 10,5 milioni a letto, Puglia maglia nera, meglio la CampaniaIl conteggio degli italiani colpiti dall'influenza sfiora i 10.5 milioni ... msn.com

Asl Napoli 2 Nord. . Focus Pediatria e Influenza a Frattamaggiore Proteggiamo i più piccoli! Nel reparto di Pediatria del P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, i nostri specialisti sono in prima linea per gestire l'aumento dei ricoveri dovuti alle complic facebook