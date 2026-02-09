Incredibile in Puglia | fanno esplodere un portavalori e lo rubano così!

Da gazzetta.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina in Puglia, quattro uomini hanno fatto esplodere un portavalori della ditta Btv Battistoli e sono riusciti a portarlo via. L’episodio è stato ripreso da un autista che si trovava nelle vicinanze, e il video mostra chiaramente l’assalto, che sembra più un film che un episodio reale. I banditi hanno usato un ordigno per far saltare il cassone e poi sono scappati con il bottino. Indagini in corso per identificare i responsabili.

Il filmato, girato da un autista, sembra tratto da un film: quattro banditi hanno assaltato un portavalori della ditta Btv Battistoli. In un primo momento hanno bloccato la carreggiata della superstrada che collega Brindisi a Lecce dando fuoco a un furgone, poi hanno crivellato a colpi di khalashnikov il portavalori. Infine la sparatoria con i carabinieri durante la fuga. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

