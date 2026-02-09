Incidente sull'A1 tra Colleferro e il bivio Roma Sud | traffico in tilt 7 chilometri di coda

Un incidente ha bloccato l’autostrada A1 tra Colleferro e il bivio per Roma Sud. Sono sette chilometri di coda, e il traffico è in tilt. Le auto si muovono lentamente, creando disagi per chi viaggia verso Firenze. La polizia sta gestendo la situazione, ma ci vorranno ore prima che la circolazione ritorni alla normalità.

Incidente sull’A1 tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze: traffico rallentato e sette chilometri di coda. Sul posto soccorsi e Polizia Stradale.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su A1 Roma Sud Incidente sull’A1 a Ponzano Romano tra auto e camion, traffico in tilt e chilometri di code Un incidente tra auto e camion sull'A1, poco dopo Ponzano Romano, ha causato un'improvvisa congestione del traffico. Cantiere manda in tilt il traffico sull’A1, chilometri di coda nel tratto toscano La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su A1 Roma Sud Argomenti discussi: Tamponamento fra tre camion sull'A1, autista muore intrappolato tra le lamiere; Schianto fra tre mezzi pesanti in A1: muore autista; Inferno di lamiere in autostrada: camionista muore intrappolato tra altri due mezzi; Incidente mortale sull’A1 tra Firenze Sud e Incisa, coinvolti tre mezzi pesanti. Incidente sull’A1 tra Colleferro e il bivio Roma Sud: traffico in tilt, 7 chilometri di codaIncidente sull’A1 tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze: traffico rallentato e sette chilometri di coda ... fanpage.it Incidente tra camion sull’A1, morto autista: è rimasto schiacciato tra i mezzi pesanti a Bagno a RipoliUn uomo di 65 anni è morto la notte del 5 febbraio sull’A1, al km 300 a Bagno a Ripoli (Firenze), in un tamponamento tra tre mezzi pesanti ... fanpage.it Salve a tutti! Chiedo non per un viaggio, ma per una festa in famiglia. Sapreste consigliarmi un ristorante o agriturismo vegano o con opzioni vegane zona Roma Sud-Castelli Romani dove poter festeggiare un battesimo Grazie in anticipo!! facebook

