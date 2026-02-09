inchiesta mps mediobanca indagato un dirigente del ministero

La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati un nuovo nome nell'inchiesta sul caso Mps-Mediobanca. Si tratta di Stefano di Stefano, un dirigente del ministero dell’Economia e delle Finanze. L’indagine riguarda un presunto caso di insider trading, e l’accusa si basa su alcune operazioni sospette legate alle attività di Mps. Ora si attende una risposta ufficiale sulle sue eventuali responsabilità.

Milano, 9 febbraio 2026 – C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sul caso Mps-Mediobanca. La procura di Milano ipotizza il reato di insider trading per Stefano di Stefano, dirigente generale del ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dall'aprile del 2022. Il suo telefono cellulare venne sequestrato dalla Guardia di finanza a novembre quando ancora non era indagato. Gli approfondimenti avrebbero accertato che Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, in epoca prossima all'Ops su Piazzetta Cuccia, e avrebbe così ottenuto un guadagno di qualche migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Argomenti discussi: Caso MPS-Mediobanca, indagato Stefano Di Stefano (MEF) per insider trading; Dirigismo sovranista | Il controllo di Mediobanca rafforza Meloni, ma non placa Caltagirone; Insider trading, dirigente Mef e consigliere Mps indagato a Milano.

