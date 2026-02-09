Inarrestabile Annalisa il singolo Esibizionista viene certificato Oro
Annalisa torna in vetta con il suo singolo Esibizionista, che ha appena ottenuto la certificazione Oro. La cantante continua a raccogliere successi e a conquistare il pubblico, dimostrando ancora una volta di essere tra le artiste più apprezzate del momento.
Nuovo traguardo per Annalisa: il singolo Esibizionista, estratto dall’album Ma io sono fuoco, viene certificato Disco d’oro. Negli ultimi anni Annalisa è riuscita a dominare le classifiche italiane, diventando una delle protagonista assolute del panorama musicale. Traguardo dopo traguardo, la Scarrone ha portato a casa una serie di successi e a oggi è una delle artiste più amate del momento. Solo pochi mesi fa, come è noto, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato anche il suo nuovo album di inediti, Ma io sono fuoco, anticipato dai singoli Maschio e Piazza San Marco. Il progetto, come il fortunato E poi siamo finiti nel vortice, è risultato essere uno dei dischi più venduti dell’anno e si è posizionato ai vertici delle classifiche. 🔗 Leggi su Novella2000.it
