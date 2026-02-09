In Toscana si vive meglio rispetto ad altre regioni italiane. La sanità funziona bene, e i numeri lo dimostrano. Il governatore Giani si dice soddisfatto: “S’batte la media italiana su ogni fronte”. La regione punta sulla prevenzione e su stili di vita più sani, e i risultati si vedono. La qualità del sistema sanitario toscano aiuta le persone a campare più a lungo e con più serenità.

Giani tutto fiero: “S’batte la media italiana su ogni fronte. Merito di prevenzione, stili di vita boni e d’una sanità che funziona davvero” Comunicato Salute e sanità Slide In Toscana, diciamolo senza troppi giri di parole, s’un campa bene e s’un campa a lungo. Dopo la brutta parentesi del Covid, la probabilità di morì per le malattie più cattive è tornata a calare, e mica di poco. A ribadillo è il presidente Eugenio Giani, che col solito tono pacato ma soddisfatto dice chiaro e tondo: “Qui la prevenzione funziona, la gente fa più controlli, mangia meglio e il sistema sanitario regionale risponde come si deve”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - In Toscana se campa meglio che altrove: la sanità va che è una meraviglia

