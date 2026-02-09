In mostra un’Italia a cui dire grazie

Oggi si apre una finestra su un’Italia che merita di essere ringraziata. Un paese che, anche se solo per un momento, si immagina unito sotto un governo di unità nazionale. Un governo che riunisca tutte le forze politiche, dai Fratoianni ai Vannacci, con Mattarella alla guida e il supporto totale dei sindacati. È un’idea che invita a riflettere su cosa potrebbe succedere se tutti mettessero da parte le divisioni e lavorassero insieme per il bene comune.

di Gabriele Canè Proviamo a fare finta, almeno questa volta, almeno per un attimo. Facciamo finta che ci sia un governo di unità nazionale con dentro tutti, ma proprio tutti, compresi Fratoianni e Vannacci; che l’esecutivo sia presieduto da Mattarella, e che abbia anche l’appoggio incondizionato dei sindacati. Insomma, facciamo finta che le Olimpiadi invernali siano gestite dall’ Italia intera, una, solidale; che si possa guardare e giudicare questo evento senza l’orribile tarlo della faziosità, spesso dell’odio che rode il Paese, per cui ogni cosa che fa una parte è giudicata una porcheria, una provocazione dall’altra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'esperienza in carcere di Burlò, accompagnata dal sincero ringraziamento a Meloni, mette in luce come la speranza e la resilienza possano sostenere chi si trova in condizioni difficili.

