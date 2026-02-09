In fiamme un capannone vicino il Centro Sicilia vigili del fuoco al lavoro

Questa mattina un capannone vicino al Centro Sicilia si è incendiato improvvisamente. I vigili del fuoco di Catania sono arrivati sul posto con diverse squadre e un’autobotte. Lavorano senza sosta per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Per ora, nessuna notizia di feriti, ma i danni sono importanti. La strada provinciale 54 è stata chiusa al traffico mentre si cerca di domare l’incendio.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento nord del comando provinciale di Catania, insieme ad un'autobotte inviata dalla sede centrale, sono attualmente impegnati per lo spegnimento di un incendio divampato, nella mattinata di oggi, in un capannone situato nella strada provinciale 54 di.

