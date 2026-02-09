In carcere per omicidio si scatta foto in cella con il fratello | è polemica

Un’immagine pubblicata sui social ha sollevato un polverone. Nel carcere di Salerno, Andrea Sirica, il 35enne arrestato per l’omicidio del panettiere di Sarno, Gaetano Russo, si fa fotografare in cella insieme al fratello, anche lui in carcere. L’istituto ha aperto un’indagine interna per capire come sia stato possibile scattare e diffondere quella foto, che ha fatto scoppiare le polemiche.

Il carcere di Salerno ha avviato un'indagine interna per far chiarezza sulla foto pubblicata in rete e nella quale compaiono Andrea Sirica - il 35enne arrestato per l'omicidio del panettiere di Sarno, Gaetano Russo - accanto al fratello, già detenuto nello stesso penitenziario per altri motivi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Andrea Sirica L’omicida del panettiere in Sarno si fotografa in cella con il fratello, è polemica Andrea Sirica, il 35enne arrestato per l’omicidio del panettiere di Sarno, Gaetano Russo, si fa ritrarre in cella con il fratello. L’assassino del panettiere a Sarno si fotografa in cella col fratello, il carcere avvia indagine La foto di Andrea Sirica insieme al fratello, scattata in cella, fa il giro nelle ultime ore. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Caravaggio: El Pintor Asesino que Convertía a Prostitutas en Vírgenes Ultime notizie su Andrea Sirica Argomenti discussi: Tenta il suicidio in carcere a Bari: 42enne imputato per l’omicidio della madre è in fin di vita; In carcere per l'omicidio del marito, Patrizia Armellin a processo per estorsione all'ex; Uccise gli zii, Guglielmo Gatti morto in carcere 3 anni fa, ma nessuno lo sapeva; In carcere per omicidio di Claudio Manca, Battista Manis condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Omicidio Cristina Mazzotti, U Dutturicchiu resta in carcere: Invisibile, ma ai vertici della ‘ndranghetaLa gip Giulia Marozzi di Milano ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Calabrò. Condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti, poteva darsi alla latitanza. Giuseppe ... fanpage.it Panettiere ucciso a Sarno, il killer Andrea Sirica fotografato in carcere con il fratello: è polemicaÈ partita un’indagine interna nel carcere di Salerno dopo la diffusione sul web di un’immagine che ritrarrebbe Andrea ... msn.com Il carcere di Salerno ha avviato un'indagine interna per far chiarezza sulla foto pubblicata in rete e nella quale compaiono Andrea Sirica - il 35enne arrestato per l'omicidio del panettiere di Sarno, Gaetano Russo - accanto al fratello, già detenuto nello stesso facebook Resta in carcere Zouhair Atif, il 19enne accusato dell'omicidio di Abanoub Youssef a scuola. Il gip conferma la custodia cautelare e contesta l'omicidio aggravato dai futili motivi, esclusa l'aggravante della premeditazione #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.