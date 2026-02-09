In arrivo in Italia 117 feriti palestinesi di cui 26 bisognosi di cure urgenti – Il video

Tre aerei dell’Aeronautica Militare sono decollati da Eilat con 26 feriti palestinesi e i loro familiari. Devono arrivare a Ciampino, Pisa e Milano per ricevere cure urgenti. Sono 117 in tutto i feriti palestinesi in Italia, di cui 26 hanno bisogno di assistenza immediata. L’operazione fa parte di un nuovo sforzo italiano per aiutare la popolazione di Gaza.

Crans Montana, in arrivo in Italia altri sei feriti. Genova offre Villa Scassi per le cure Crans-Montana si prepara ad assistere altri sei feriti provenienti dall'Italia. Da Gaza a Roma: 7 bambini palestinesi in Italia per ricevere cure mediche Alle 23:02 di lunedì sera, all'aeroporto di Ciampino, è atterrato uno dei tre voli dell'Aeronautica Militare provenienti da Eilat, con a bordo sette bambini palestinesi malati evacuati dalla Striscia di Gaza.

