In Alta Valtrebbia riapre la farmacia a Marsaglia

Dopo alcuni giorni di chiusura, la farmacia di Marsaglia riapre i battenti. La comunità attendeva questa notizia, dopo la chiusura del dispensario di Cerignale. Ora i residenti possono tornare a ricevere assistenza farmaceutica in paese senza dover andare troppo lontano.

Dopo la partenza dell'attività del dispensario farmaceutico di Cerignale dei giorni scorsi, riapre a Marsaglia la farmacia. Gestita dalla dottoressa Alessandra Iardino, il presidio farmaceutico ha i seguenti orari: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle19.30, dal martedì al sabato. Nelle giornate di domenica e lunedì la farmacia è chiusa. In questo presidio è attivo il servizio di prenotazione Cup, il pagamento delle prestazioni ambulatoriali e il servizio di ritiro di presidi diabetologici autorizzati Ausl. In precedenza a Marsaglia era operativo un dispensario farmaceutico, ospitato nei locali della sede del gruppo Alpini del paese.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

