Imperia bimba di due anni muore in casa | accertamenti in corso

Questa mattina a Bordighera, in provincia di Imperia, è stata trovata senza vita una bambina di due anni. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per capire cosa sia successo, ma ancora non ci sono dettagli sulla causa della morte o sulla dinamica dell’incidente. La famiglia è sotto shock e la polizia sta lavorando per fare luce sulla vicenda.

In provincia di Imperia, a Bordighera, questa mattina è morta un bimba di 2 anni. Le cause e la dinamica, però, sono ancora del tutto da chiarire Arriva dalla provincia di Imperia una drammatica e triste notizia di cronaca. Un dramma silenzioso ha colpito questa mattina Bordighera, località nell'estremo ponente ligure, dove una bambina di due anni è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione. Una notizia che scuote profondamente lasciando dietro di sé dolore e sgomento. L'allarme è scattato nelle prime ore della mattinata. Sul posto sono tempestivamente intervenuti operatori sanitari del 118 e della Croce Rossa di Bordighera.

