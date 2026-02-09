Imperfezionismo | presentazione di un nuovo movimento artistico

Sabato 14 febbraio 2026 alle 18, a Arte Genova, si terrà la presentazione di un nuovo movimento artistico chiamato Imperfezionismo. L’evento si svolge nel Padiglione Blu, nell’area conferenze. Il movimento vuole mettere in luce l’umano e le sue imperfezioni, in un’epoca in cui l’imperfetto diventa protagonista. Gli artisti e gli appassionati potranno scoprire come questa corrente cerca di valorizzare la bellezza dell’imperfezione attraverso le opere e le idee di chi la sostiene.

"IMPERFEZIONISMO"Teorema Fornasari presenta un nuovo movimento artisticoSabato 14 febbraio 2026 ore 18:00Arte Genova 2026, Padiglione Blu, Area conferenzePresentazione del movimento artistico Imperfezionismo:un movimento che celebra l'umano nell'era dell'imperfetto.L'Imperfezionismo, progetto.

