Immigrazione Lega | Festa di Carnevale in lingua madre? L' italiano è la prima chiave per l' integrazione

"Ci sono aree del sociale in Italia, soprattutto influenzate dal relativismo acritico della sinistra, che continuano a promuovere la diversità culturale anzichè incoraggiare una buona conoscenza della lingua" “Integrazione o isolamento? Propendiamo per la seconda ipotesi. Apprendiamo, infatti, da un volantino che il Centro interculturale Movimenti organizzerà il prossimo 15 febbraio una ‘Festa di Carnevale’, in collaborazione con alcune associazioni di immigrati, tra cui una algerina e due del Bangladesh, durante la quale si svolgeranno letture in lingua madre. L’iniziativa stupisce: di fronte alle pesanti ricadute negative del multiculturalismo ci sono aree del sociale in Italia, soprattutto influenzate dal relativismo acritico della sinistra, che continuano a promuovere la diversità culturale anzichè incoraggiare una buona conoscenza della lingua e, di conseguenza, della storia e delle regole del Paese ospitante, che rappresentano il primo collante per una possibile integrazione degli immigrati stranieri, soprattutto se richiedenti la cittadinanza".🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Festa Carnevale

Il rapporto dell'ISTAT del 2024 evidenzia che gli studenti italiani mostrano ancora competenze linguistiche insufficienti nelle lingue straniere, mentre aumenta la presenza di alunni con una lingua madre diversa dall'italiano.

Con il fine settimana, il Carnevale di Fano 2026 prende il via ufficialmente.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Festa Carnevale

Argomenti discussi: Vannacci, la base della Lega a Bergamo si toglie un peso: Finalmente. Non è mai stato uno di noi; Sulla remigrazione si scatena la gara a destra; VANNACCI ESCE DALLA LEGA: QUALI SONO GLI OBIETTIVI E IL PROGETTO POLITICO?; Divorzio tra Vannacci e la Lega: il generale lancia il nuovo partito Futuro Nazionale.

Tony Iwobi anticipa le proposte della Lega sull'immigrazioneIl tema dell'immigrazione incontrollata da parte del governo Renzi e del suo ministro dell’Interno Alfano è di manifesta attualità. La Lega Nord di Matteo Salvini si è già spesa da anni per trovare e ... affaritaliani.it

Zaia: consenso Lega di pari passo con l’identità/ Giusto rigore su immigrazione. Autonomia? Ora i fruttiZaia per il futuro del Veneto e della Lega: consenso, identità e territorio, Bene lotta all'immigrazione clandestina. La replica su caso Vannacci Mentre parte della base leghista lamenta le ... ilsussidiario.net

SDEGNO E PREOCCUPAZIONE: BASTA MENZOGNE SULLE FORZE DELL’ORDINE I Dipartimenti Immigrazione e Sicurezza della Lega Campania dicono basta. Non chiamateli “scontri”: a Torino e Milano abbiamo assistito a veri e propri attacchi prodito facebook

Arrabbiato No. Deluso e amareggiato. La Lega aveva accolto nella propria grande famiglia Vannacci quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo: grandi giornali, opinionisti, politici, sinistra e benpensanti. Abbiamo spalancato le porte di tutte le nostre se x.com