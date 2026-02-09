Ilary Blasi prende in giro il fidanzato Bastian Muller per i calzini nelle ciabatte

Da fanpage.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice ha scherzato sul modo di vestire del suo fidanzato Bastian Muller, prendendolo in giro per i calzini nelle ciabatte. Durante una sua battuta, ha detto:

"Dimmi che stai con un tedesco senza dirmi che stai con un tedesco": Ilary Blasi ha simpaticamente ironizzato sulle abitudini in fatto di stile del compagno.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Recentemente, Ilary Blasi è stata vista indossare un importante anello all’anulare sinistro, alimentando le speculazioni su un possibile matrimonio con Bastian Muller.

