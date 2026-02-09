Questa sera il Trio di Parma sale sul palco del Teatro Argentina per un concerto che fa parte della stagione dell’Accademia Filarmonica Romana. I musicisti portano in scena un programma ricco di brani classici, attirando un pubblico appassionato di musica da camera. La serata promette di essere un’occasione speciale per ascoltare da vicino un ensemble di grande livello.

per la stagione dell'Accademia Filarmonica Romana. Fra le formazioni di maggior prestigio in Italia, da oltre trent'anni sulla scena musicale internazionale, esegue Trii e Pezzi fantastici di Brahms e Schumann, in un'immersione nel romanticismo tedesco. il concerto si inserisce nella rassegna "La musica da camera dal barocco al contemporaneo" sostenuta dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2026 sullo Spettacolo dal Vivo È una delle formazioni più longeve e di prestigio della musica da camera italiana quella del Trio di Parma che torna ospite dell' Accademia Filarmonica Romana giovedì 12 febbraio nel concerto al Teatro Argentina (ore 21).

© Romadailynews.it - Il Trio di Parma in concerto giovedì 12 febbraio al Teatro Argentina

Domenica 18 gennaio alle 18, il teatro Rossetti di Vasto ospiterà il concerto dell’Alessandro Carbonare Trio, intitolato “Le spericolate volute di un trio di legni”.

Il Trio di Parma, Carbonare e Baliani aprono la stagione del Regio di ParmaIn occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio alle 20.30, il Teatro Regio di Parma inaugura la stagione concertistica (realizzata dalla Società dei Concerti di Parma) con un appuntamento che vu ... ansa.it

Alessandro Carbonare, il Trio di Parma e Marco Baliani inaugurano la stagione concertistica 2026 del Teatro RegioNel Giorno della Memoria, un concerto, che vuol essere un ponte tra musica, parola e storia per non dimenticare le atrocità del passato, dà vita a pagine di Aaron Copland e Olivier Messiaen, con Viteb ... gazzettadiparma.it

