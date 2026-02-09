Il Terre continua la sua marcia e questa volta conquista tre punti fondamentali contro l’Arcetana, con un punteggio di 2-0. La squadra di casa domina fin dall’inizio, portando avanti il risultato senza troppi sforzi. I gol arrivano grazie a Gibertini e Barbolini, che mantengono alta la tensione in zona promozione. I cambi fatti nel secondo tempo non cambiano l’inerzia della partita, che si conclude con il Terre in piena corsa verso la classifica di vertice.

TERRE DI CASTELLI 2 ARCETANA 0 TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Barbolini, Bruno, Tzvetkov (21’st Azzi), Carrozza (5’st Corsi), Esposito, Palmiero, Dembacaj, Zironi, Vezzani (10’st Gigli), Giordano (5’st Qepa). A disp.: Venturelli, Ceccarelli, Masoch, Nait Janane, Giuricich. All. Cattani. ARCETANA: Borges, Fiorentini (20’st Ceci), Laamane, Blotta, Maccabruni, Barbati, Poligani, Bassoli (38’st Paglia), Elatachi (30’st Tosi), Barbieri (20’st Messori), Ferrari M. (20’st Rinaldi). A disp.: Rebottini, Grillenzoni, Pigati, Andreotti. All. Borghi. Arbitro: Sfirschi di Piacenza Reti: 19’st Dembacaj, 33’st Esposito Note: ammoniti Tzvetkov, Fiorentini Terza vittoria di fila, 13esimo risultato utile (8 successi e 5 pareggi) e sorpasso sull’Agazzanese al 5° posto dopo il pari dei piacentini con il Campagnola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Terre è inarrestabile. Irrompe in zona promozione

