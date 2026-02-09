Il team di Starmer si sbriciola ancora. Questa volta tocca a Tim Allan, il direttore delle comunicazioni del governo britannico, che si è dimesso dopo appena cinque mesi dall’inizio del suo incarico. La decisione sorprende, considerando la breve durata del suo ruolo. Ora si apre un nuovo capitolo per il governo di Londra, che cerca di rimettere insieme i pezzi.

Tim Allan, direttore delle comunicazioni del governo britannico, si è dimesso dopo soli cinque mesi dall’assunzione dell’incarico. Un altro duro colpo per il premier Keir Starmer: il passo indietro arriva a stretto giro dalle dimissioni del capo di gabinetto Morgan McSweeney, che ha lasciato assumendosi la «piena responsabilità» della nomina di Peter Mandelson – coinvolto nel caso Epstein – come ambasciatore negli Stati Uniti. Con le dimissioni di Allan, salgono a quattro i direttori delle comunicazioni che hanno lasciato Downing Street sotto Starmer: avevano già abbandonato l’incarico Matthew Doyle, James Lyons e Steph Driver. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il team di Starmer continua a perdere pezzi: via anche il direttore delle comunicazioni

Approfondimenti su Starmer Team

Il Partito Democratico continua a registrare defezioni, con l’addio di Pietro Bartolo, ex europarlamentare e figura nota per il suo impegno sanitario a Lampedusa.

Il primo ministro britannico Keir Starmer si trova di nuovo sotto pressione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Starmer Team

Argomenti discussi: Nel tritacarne laburista finisce Morgan McSweeney, la mente di Starmer; Caso Epstein, capo staff Starmer si dimette per nomina Mandelson ad ambasciatore; Borse oggi tornate ottimiste sui tech da Wall Street all'Asia. Giappone festeggia la vittoria di Takaichi. Occhi a Starmer in Uk; Regno Unito: il caso Mandelson-Epstein mette in difficoltà il premier Starmer e il Partito laborista.

Caso Epstein, nuovo colpo per il premier Starmer: si dimette direttore Comunicazioni Downing StreetTim Allan, direttore delle comunicazioni di Downing Street, ha annunciato le sue dimissioni, all'indomani del passo indietro del capo di gabinetto, Morgan McSweeney ... adnkronos.com

Altra tegola per Starmer, lascia il direttore della comunicazioneTim Allen abbandona la sua funzione, in un momento tesissimo per il premier laburista a causa delle ramificazioni dello scandalo Epstein. tio.ch

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer avrebbe detto al suo staff che NON si dimetterà: Tra pochi mesi, inizieremo il lavoro di far uscire mezzo milione di bambini dalla povertà. Una cosa enorme da fare in questo paese, perché significa che delle vite verr x.com

La seconda vittima politica eccellente del caso Epstein nel Regno Unito è Morgan McSweeney, potentissimo capo dello staff del primo ministro Keir Starmer, che si è dimesso ieri pomeriggio. Di Sabrina Provenzani facebook