Il sole torna a scaldare il paese | un’intera comunità in festa

Il sole torna a splendere su Prè e la comunità si riunisce per festeggiare. Dopo giorni di freddo e pioggia, oggi il paese si è animato con musica, balli e un grande banchetto di specialità locali. La festa, che include anche uno spettacolo teatrale in dialetto trentino, ha attirato residenti e visitatori, tutti felici di ritrovarsi e condividere questa tradizione. La giornata si è conclusa con sorrisi e un senso di gioia diffusa tra tutti gli intervenuti.

Musica, tradizione, buon cibo e uno spettacolo teatrale in dialetto trentino: sono questi gli "ingredienti" che hanno reso la tradizionale Festa del Sole di Prè di un vero e proprio successo. L'evento è stato organizzato dai volontari delle Acli di Prè e di Biacesa.

La festa di Carnevale a Montemaggiore Belsito inizia il 7 febbraio e durerà fino al 17.

